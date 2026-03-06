Anpi Intercomunale di Gallipoli ha costituito il Comitato per il NO al Referendum sulla Giustizia

L'Anpi Intercomunale di Gallipoli ha creato un nuovo Comitato dedicato alla campagna contro il Referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La decisione è stata ufficializzata recentemente, e il comitato si occuperà di organizzare le attività di sensibilizzazione e informazione tra i cittadini della zona. La costituzione del gruppo è stata comunicata attraverso un documento ufficiale dell'associazione.

La presidente Antonella Bentivoglio ha spiegato le ragioni della scelta di non condividere la riforma già approvata dal Parlamento su cui siamo chiamati ad esprimerci il 22 e 23 marzo prossimi GALLIPOLi - L' del 22 e 23 marzo 2026. La riforma sulla Giustizia su cui siamo chiamati a esprimerci, già approvata dal Parlamento, tocca questioni fondamentali del sistema giudiziario apportandone un profondo cambiamento. Tutto ciò cambia, e in peggio, il "servizio giustizia" per i cittadini, che non saranno più uguali davanti alla legge. La riforma Nordio non fa altro che minare al cuore la Democrazia portando a una deriva autoritaria.