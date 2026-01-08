Caiazza Sì Separa vs Maruotti Anm | le ragioni del Sì e del No sul referendum sulla giustizia

Il referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori. In particolare, le questioni principali riguardano il possibile rischio di influenze politiche sui pubblici ministeri e i vantaggi o svantaggi della separazione delle carriere dei magistrati. In questo contesto, figure come l’avvocato Gian Domenico Caiazza e il rappresentante dell’Anm, Maruotti, esprimono posizioni contrastanti, analizzando le implicazioni e le conseguenze della proposta di modifica normativa.

È vero che se al referendum sulla riforma della giustizia dovesse vincere il Sì, ci sarebbe un pericolo di assoggettamento del pubblico ministero (pm) al potere politico? E quali sono i benefici e gli aspetti negativi della separazione delle carriere di magistrati giudicanti e requirenti? Secondo l'avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato Sì Separa - Fondazione Einaudi, anche con la riforma, il testo dell'art. 104 della Costituzione è chiaro: " La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere .". Il che vuol dire che anche nella sua nuova formulazione si "vieta la sottoposizione della magistratura alla politica a livello costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Caiazza (Sì Separa) vs Maruotti (Anm): le ragioni del Sì e del No sul referendum sulla giustizia Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del “No” del Movimento 5 Stelle Leggi anche: Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del no La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le parole di #Conte e del fronte del no sono ai limiti del complottismo… La #SeparazionedelleCarriere, non ha nulla a che vedere con il piano di Licio Gelli e della P2. Gian Domenico Caiazza #SìSepara - facebook.com facebook TRAVAGLIO, GIÙ LE MANI DA ENZO TORTORA! Questa volta non potrò essere breve, e me ne scuso; ma accade che nel suo odierno editoriale Marco Travaglio @marcotravaglio iscriva Enzo Tortora tra i migliori testimonial del NO alla separazione delle carri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.