Referendum giustizia a Cosenza | il Comitato Si Separa spiega le ragioni del Sì
A Cosenza, il Comitato “Si Separa” spiega perché sostiene il Sì al referendum sulla giustizia, evidenziando miglioramenti nelle procedure e tempi di processo. La città si avvicina a un voto che potrebbe cambiare le regole del sistema giudiziario, con incontri pubblici e dibattiti che coinvolgono cittadini e associazioni.
Cosenza al Voto: Il Comitato “Si Separa” e il Dibattito sulla Riforma della Giustizia. Cosenza si prepara a un fine settimana di confronto sul referendum costituzionale. Sabato 21 febbraio, alle ore 17:00 presso l’Hotel Royal, il Comitato “Si Separa” promuove un incontro pubblico per illustrare le ragioni del “Sì” alla riforma, con particolare attenzione alla questione della separazione delle carriere dei magistrati, un tema centrale del dibattito nazionale. Un Incontro per Approfondire il Dibattito. L’iniziativa del Comitato “Si Separa” mira a fornire ai cittadini cosentini uno spazio di informazione e discussione in vista del voto.🔗 Leggi su Ameve.eu
