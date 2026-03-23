I seggi sono riaperti da pochi minuti e resteranno tali fino alle 15.00, ma un dato importante è già arrivato. Alla chiusura dei seggi della prima giornata, ieri, domenica 22 marzo, l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia ha toccato il 46,7% su 61.533 sezioni. Cifre molto al di sopra di qualunque previsione, che hanno sorpreso anche i sondaggisti più esperti: si attende un risultato finale che potrebbe avvicinarsi o superare il 60%. Grafica voto (autore Nicoleta Ionescu) Fino a pochi giorni fa, i sondaggi più diffusi si dividevano tra due scenari: bassa partecipazione e probabile vittoria del No, oppure alta partecipazione e potenziale vittoria del Sì. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum Giustizia 2026: affluenza record al 46,7%, seggi aperti fino alle 15: il dato sorprende tutti

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