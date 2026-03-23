Giorgia Meloni | Referendum rispettiamo la decisione degli italiani

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”. È la risposta social di Giorgia Meloni alla vittoria del No al referendum della giustizia, che a poche ore dall’inizio della scrutinio ha emesso un verdetto chiarissimo: gli italiani hanno bocciato la riforma. “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza”, ha aggiunto. La scrittrice racconta al Piacere della Lettura il suo ultimo libro, 'La santa degli altri', ambientato nella sua Sicilia, con il quale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meloni: Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giorgia Meloni

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