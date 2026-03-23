AGI - Giorgia Meloni posta un breve video, di meno di un minuto, per dire che " gli italiani hanno deciso, e noi rispettiamo questa decisione". La premier commenta così a caldo via social i risultati del referendum. Aggiunge, la presidente del Consiglio che " andremo avanti per rispetto al mandato che abbiamo ricevuto". "Resta chiaramente il rammarico per una occasione persa di modernizzare l'Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni dopo la vittoria del No: "Occasione persa, ma rispettiamo la decisione degli italiani"

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