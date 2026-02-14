Referendum il sondaggio di Pagnoncelli |   risultato in bilico l’affluenza sarà decisiva Con la partecipazione al 46% favorito il Sì

Il sondaggio di Pagnoncelli svela che, con un’affluenza ancora incerta, il risultato del referendum del 22-23 marzo è in bilico. Se si considera che il 46% degli italiani ha già dichiarato di voler partecipare, questa percentuale potrebbe decidere l’esito finale. Un dato concreto emerge anche dal sondaggio Ipsos: il No ottiene il 50,6%, mentre il Sì si ferma al 46%. Tra gli elettori del Pd, solo il 10% sostiene la riforma, mentre nel Movimento 5 Stelle il sostegno sale al 24%.

Tra poco più di un mese saremo chiamati a votare per il referendum sulla Giustizia. Essendo un referendum costituzionale, il risultato sarà comunque valido, indipendentemente dal raggiungimento del quorum del 50%+1 degli aventi diritto. La campagna sta entrando nel vivo, ma appare sempre più dominata dal conflitto politico anziché dalla discussione sul merito. Con toni davvero eccessivi, basti ricordare due recenti video, uno che considera gli elettori del No paragonabili agli estremisti di Askatasuna, l’altro che pensa che gli elettori del Sì siano paragonabili ai fascisti che fanno il saluto romano, per non parlare delle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del procuratore Gratteri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Secondo un sondaggio di YouTrend, il No è avanti di 2,2 punti percentuali con il 51,1% contro il 48,9% del Sì, se l’affluenza scende al 46,5%.

Il sondaggio di Only Numbers mostra il Sì avanti di circa 5 punti, con il 52,5% contro il 47,5% del No.

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

