Sanremo 2026 | c’è Crispiano con un gelataio e una violinista che è di Valenzano Giuseppe Stallo protagonista a Villa Nobel Tiziana Giannelli che insegna in una scuola del tarantino è nell' orchestra del festival

Giuseppe Stallo, gelataio di Crispiano, e Tiziana Giannelli, violinista di Valenzano, partecipano al Festival di Sanremo 2026 a causa delle loro competenze artistiche. Giuseppe si esibisce a Villa Nobel, mentre Tiziana fa parte dell’orchestra del festival. Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, sottolinea come la loro presenza rifletta la creatività e il talento della comunità locale. La loro partecipazione apre una finestra sulla ricchezza culturale di questa regione.

Scrive Luca Lopomo, sindaco di Crispiano: Si accendono i riflettori sul Festival della Canzone Italiana e quest’anno Crispiano sarà presente a Sanremo, portando con sé il valore delle proprie eccellenze e il talento della sua comunità. Grazie alla gelateria?????????? e a?????????????, Crispiano è a Sanremo. Insieme alla?????????????????????????????, sarà protagonista a Villa Nobel, offrendo il meglio della tradizione artigianale italiana a cantanti, orchestrali, giornalisti e ospiti della manifestazione. Un ringraziamento sentito a????????????? e alla sua associazione per aver voluto il Comune al loro fianco in questa esperienza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIOL'ASI ha portato a Sanremo una Lambretta storica, usata da un gelataio locale per consegne quotidiane.

Antonio Di Luca nuovamente protagonista del festival di Sanremo con un progetto che valorizza il territorioAntonio Di Luca torna al Festival di Sanremo con un progetto dedicato al suo territorio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026: ecco tutti i co-conduttori e gli ospiti scelti da Carlo Conti; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival.

Sanremo 2026, cosa c'è da sapere sulla prima serata: scaletta, cantanti, ospiti, a che ora finisce...Mancano solo poche ore all'inizio del Festival di Sanremo, in onda su Raiuno a partire da martedì 24 febbraio (stasera) fino a sabato 25, ... iltempo.it

Sanremo 2026, Mara Sattei chi è: gli esordi, il fratello Thasup e la proposta di matrimonioMara Sattei, all'anagrafe Sara Mattei, è nata a Fiumicino, in provincia di Roma, il 28 aprile 1995. È la sorella maggiore del rapper e produttore discografico Thasup, nome d'arte di Davide Mattei, men ... adnkronos.com

NUOVO SINDACO Dopo anni di "commissari prefettizi", Foggia torna ad avere il suo Baby Sindaco. Sarà Giuseppe Stallone, eletto con 5 voti su 20 schede imbucate nell'urna. #lattacco #sindaco #foggia #elezioni - facebook.com facebook

Giuseppe Stallone é il nuovo sindaco dei ragazzi di Foggia: "Prima di tutto aggiustiamo le strade" x.com