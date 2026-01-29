Francia Assemblea nazionale abolisce obbligo di sesso fra marito e moglie

Questa mattina in Francia, l’Assemblea nazionale ha approvato una legge che elimina l’obbligo di sesso tra marito e moglie. La proposta di legge, che ha ottenuto il supporto di diversi schieramenti, vuole chiarire che nel diritto non c’è più un dovere di intimità tra coniugi. La decisione ha suscitato reazioni diverse, tra chi vede un passo avanti e chi si chiede quali conseguenze avrà sulla vita privata.

Pur non essendo mai stato esplicitamente previsto dal codice civile, questo concetto continuava a essere richiamato da alcuni magistrati. Ora il provvedimento, approvato con 106 voti a favore e zero contrari, passa all’esame del Senato. Lo scrive Le Figaro. La proposta di legge, di natura trasversale, mirava a chiarire nel diritto l’assenza di qualsiasi dovere sessuale tra coniugi. Stando al codice civile, infatti, dal matrimonio derivano quattro obblighi: fedeltà, assistenza materiale, sostegno e “comunione di vita”, ma non viene consacrato alcun dovere di intrattenere rapporti sessuali. Tuttavia, una giurisprudenza risalente nel tempo ha talvolta assimilato la “comunione di vita” a una “comunione di letto”, lasciando sopravvivere l’idea di un presunto dovere coniugale, spiegano gli autori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, Assemblea nazionale abolisce obbligo di sesso fra marito e moglie Approfondimenti su Francia Assemblea Francia, stop ai social per gli under 15: via libera dell’Assemblea nazionale La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni. Francia, Assemblea Nazionale approva divieto di social per i minori di 15 anni La recente decisione dell’Assemblea Nazionale francese approva un nuovo divieto di social media per i minori di 15 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Francia Assemblea Argomenti discussi: Francia, l'Assemblea nazionale abolisce il dovere coniugale; Francia, verso il divieto dei social per gli under 15; L’Assemblea nazionale francese ha abolito il dovere coniugale; Assemblea nazionale francese, social ai minori di 15 anni?. Francia, l'Assemblea nazionale abolisce il dovere coniugaleIn Francia l'Assemblea nazionale ha abolito il dovere coniugale. La comunione di vita, dunque, non potrà più essere intesa come comunione di letto ... tgcom24.mediaset.it L’Assemblea nazionale francese ha abolito il dovere coniugalePur non essendo mai stato esplicitamente previsto dal codice civile, questo concetto continuava a essere richiamato da alcuni magistrati. Il diritto aveva di fatto legalizzato l'imposizione di rapport ... editorialedomani.it Hai meno di 15 anni Allora non potrai usare Facebook, Tiktok o Instagram: succede in #Francia, dove l’Assemblea Nazionale ha approvato una legge che vieta ai minori di 15 anni l’accesso ai social network, senza eccezioni legate al consenso dei genitori. - facebook.com facebook L'Assemblea nazionale francese esamina oggi il disegno di legge che introduce il divieto dei social media per i minori di 15 anni e vieta i cellulari nelle scuole superiori. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.