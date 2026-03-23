L’effetto della vittoria del No “è quello di legittimare un’ azione della magistratura su una serie di temi che per gli italiani oggi sono dirimenti: noi vediamo che l’azione del governo spesso viene rallentata sul fronte di immigrazione e sicurezza da decisioni che la magistratura non condivide e che potrebbero essere rafforzate in futuro. Questa è una delle principali preoccupazioni”. Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, agita lo spauracchio una magistratura ormai incontrollabile dopo la vittoria del No al referendum. “Gli italiani chiedono a questo governo, ma chiederebbero a qualsiasi governo, maggior controllo dell’immigrazione illegale e di essere maggiormente incisivi in termini di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Fazzolari agita spauracchi dopo la vittoria del No: “I magistrati saranno ancora più invasivi”

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