Si chiudono le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia e arrivano i primi segnali, ancora provvisori, sull’esito del voto. Gli exit poll diffusi subito dopo le 15 indicano una situazione di grande equilibrio, con un leggero vantaggio del No. Secondo le rilevazioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, il No si attesta tra il 49% e il 53%, mentre il Sì si colloca tra il 47% e il 51%, confermando un margine estremamente ristretto e un risultato ancora del tutto incerto. Il dato sull’affluenza contribuisce a rendere il quadro ancora più significativo. Dopo il 46,07% registrato nella giornata di ieri, la partecipazione complessiva ha raggiunto circa il 58,4%, segnalando un coinvolgimento ampio dell’elettorato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, exit poll: una cosa mai vista!

Articoli correlati

Elezioni, exit poll e instant poll: cosa sono, come funzionano e perché uno è più affidabile dell’altroIn queste ore delicate, prima di conoscere l’esito del referendum giustizia 2026, particolare importanza hanno i metodi di sondaggio della votazione.

Referendum, si vota fino alle 15, poi exit poll e risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Una buona notizia»(Giacomo Fasola) Il referendum su cui stiamo votando non è il primo che riguarda riforme sulla giustizia.

REFERENDUM Giustizia: le cose da sapere

Contenuti utili per approfondire Referendum exit poll una cosa mai vista

Temi più discussi: Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Italia al voto sulla magistratura, l’affluenza potrebbe essere decisiva; Come capire chi sta vincendo il referendum già dalle 12 di domenica 22 marzo.

Referendum, Exit poll: No avanti (49/53%), il Sì a 47/51%. I risultati in diretta. Affluenza record: il dato (parziale) oltre il 58%Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... leggo.it

Referendum giustizia 2026, testa a testa tra Sì e No: exit poll in bilicoAffluenza record e sfida apertissima fino all’ultimo voto. Il Nord traina la partecipazione, mentre il Sud resta indietro. laprovinciadivarese.it

Urne aperte per il secondo giorno di voto sul referendum sulla Giustizia. Alle 15 ci saranno i primi exit poll, poi inizierà lo spoglio. Alle 23 di ieri (22 marzo) aveva votato il 46,1% degli elettori; un’affluenza al di sopra delle previsioni, la più alta per un referendu facebook

Referendum giustizia, primo intention poll di Tecnè: Sì al 47-51%, No al 49-53% #referendumgiustizia x.com