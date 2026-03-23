Referendum esulta il fronte del No | Nelle Marche ci sono ora le condizioni per un’alternativa di centro-sinistra

"Questa vittoria del No è un successo della democrazia e della difesa dell'indipendenza della magistratura e della Costituzione" Di fronte alla vittoria del No al referendum sulla giustizia esulta il Pd delle Marche che parla di “Trionfo del No al referendum sulla giustizia nelle Marche e in Italia: gli elettori hanno respinto la riforma costituzionale del centrodestra”. Analizzano i dem delle Marche, in un comunicato: “In particolare, l'affluenza nelle Marche ha superato la media nazionale, con quasi il 64% contro il 59% circa complessivo, confermando il rifiuto della riforma tanto voluta dalla destra e dal Governo Meloni”. Ed ancora: "Questa vittoria del No è un successo della democrazia e della difesa dell'indipendenza della magistratura e della Costituzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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