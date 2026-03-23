Referendum esulta il fronte del No | Nelle Marche ci sono ora le condizioni per un’alternativa di centro-sinistra

Da anconatoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa vittoria del No è un successo della democrazia e della difesa dell'indipendenza della magistratura e della Costituzione" Di fronte alla vittoria del No al referendum sulla giustizia esulta il Pd delle Marche che parla di “Trionfo del No al referendum sulla giustizia nelle Marche e in Italia: gli elettori hanno respinto la riforma costituzionale del centrodestra”. Analizzano i dem delle Marche, in un comunicato: “In particolare, l'affluenza nelle Marche ha superato la media nazionale, con quasi il 64% contro il 59% circa complessivo, confermando il rifiuto della riforma tanto voluta dalla destra e dal Governo Meloni”. Ed ancora: "Questa vittoria del No è un successo della democrazia e della difesa dell'indipendenza della magistratura e della Costituzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, chiuse le urne: nelle Marche ha votato il 63%. L'affluenza nelle cinque provinceUrne chiuse per il referendum costituzionale confermativo della riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pm, sul nuovo...

Pisapia vota Sì al referendum (e spiazza il fronte del No): l’eredità del padre e l’indipendenza a sinistraMilano, 13 marzo 2026 – Giuliano Pisapia voterà Sì al referendum confermativo della riforma della giustizia, quella sulla separazione delle carriere.

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Video Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nelle Marche

nelle marche referendum esulta il fronteReferendum giustizia, nelle Marche affluenza oltre il 63%: cinque punti sopra media nazionaleIl dato nazionale (ancora parziale) supera il 58%. Aspettando l'esito del referendum, l'affluenza è stata da record nelle Marche: quarta regione d'Italia per percentuale di votanti. Ancona la provinci ... rainews.it

nelle marche referendum esulta il fronteMarche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: mappa e aggiornamenti in direttaCome hanno votato i marchigiani? Sulla consultazione sulla riforma della giustizia in regione prevalgono i sì o i no? Il voto comune per comune nella mappa interattiva ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.