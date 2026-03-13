Il 13 marzo 2026, a Milano, Giuliano Pisapia ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla riforma della giustizia, riguardante la separazione delle carriere. La sua posizione sorprende il fronte del No, e la decisione si collega anche all’eredità del padre e alla sua visione dell’indipendenza politica a sinistra. Pisapia ha reso pubblica la sua scelta in un contesto di discussioni sulla riforma in corso.

Milano, 13 marzo 2026 – Giuliano Pisapia voterà Sì al referendum confermativo della riforma della giustizia, quella sulla separazione delle carriere. Una scelta, la sua, che spiazza il fronte del No. Figlio dell’avvocato e giurista Gian Domenico Pisapia, che fu tra gli estensori del Codice di procedura penale e dal quale ha ereditato la passione per la legge e lo studio legale, Giuliano, dopo un’iniziale militanza in Democrazia Proletaria, a partire dal 1996 è stato eletto per due volte deputato dopo essersi presentato da indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista, nel 2011 è diventato sindaco di Milano mettendo così fine all’egemonia del centrodestra, che in città durava da 20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pisapia vota Sì al referendum (e spiazza il fronte del No): l’eredità del padre e l’indipendenza a sinistra

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