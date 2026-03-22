Referendum sulla giustizia chiuse le urne | nelle Marche ha votato il 63% L' affluenza nelle cinque province

Urne chiuse per il referendum costituzionale confermativo della riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pm, sul nuovo Csm sdoppiato e sulla nascita dell'Alta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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