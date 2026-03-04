Nel panorama del referendum, la mappa del voto cattolico si presenta divisa tra coloro che sostengono il Sì e chi invece vota No. In questo quadro, si evidenzia una forte presenza sia di associazioni laiche che di diverse istituzioni religiose, tutte coinvolte nel dibattito pubblico. La distribuzione delle preferenze evidenzia come il mondo cattolico si trovi spaccato su questa consultazione.

Cattolici per il Sì e cattolici per il No. Il forte appello a partecipare alla prossima consultazione referendaria sulla giustizia del 22 e 23 marzo lanciato dal presidente della Cei Matteo Zuppi nella sede solenne dell’apertura dei lavori dell’ultimo Consiglio episcopale, ha lasciato campo aperto al variegato mondo sia dell’associazionismo laico cattolico, sia delle varie istituzioni religiose presenti in Italia, con alcuni che hanno preso posizioni più nette ed altri più sfumate. È di lunedì il “posizionamento” dei Gesuiti attraverso la rivista di riferimento, “Aggiornamenti sociali”. «La separazione dei poteri prevista nella Costituzione è un valore troppo fondamentale per rischiare di metterlo in pericolo - ha scritto il direttore, padre Giuseppe Riggio -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum, la mappa del voto cattolico (diviso tra Sì e No)

Referendum: la destra a caccia del voto cattolicoI Comitati civici per il Giusto Sì sono il tentativo della destra di fare breccia presso i cattolici sul tema referendario: la presidente onoraria è...

Referendum Giustizia: YouTrend rivela equilibrio tra Sì e No, affluenza determinante per l’esito del voto a marzo.L'imminente referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della Giustizia si preannuncia come un banco di prova cruciale per il governo,...

Una selezione di notizie su Referendum la mappa del voto cattolico....

Temi più discussi: I cattolici divisi, la mappa del voto al referendum; Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: informazioni per partecipare al voto; Toghe e partiti: la sfida referendum si gioca (anche) tra gli avvocati schierati in politica; Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO.

I cattolici divisi, la mappa del voto al referendumCattolici per il Sì e cattolici per il No. Il forte appello a partecipare alla prossima consultazione referendaria sulla giustizia del 22 e 23 marzo lanciato dal presidente della Cei Matteo Zuppi nell ... ansa.it

Le ragioni del sì e del no al referendumOggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Potenza per sostenere la legge, in vista dell'appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Intanto Cgil e Legambiente si schierano sull'altro fronte | I v ... rainews.it

Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u facebook

Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L'avviso di Baldassarre: "Governo troppo prudente". Di @ErmesAntonucci x.com