La maglietta della salute il cerotto sul naso l’ipotesi di scambio Gaza-Albania Ecco cosa si sono detti dietro le quinte Schlein Conte Fratoianni e Bonelli – Il video

Il video analizza i dialoghi e le posizioni di leader politici come Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, tra immagini simboliche e ipotesi di scambio tra Gaza e Albania. Contestualmente, mercoledì 21 gennaio, il ministro Nordio ha presentato in Parlamento la sua relazione sulla giustizia, sostenendo il sì al referendum, mentre i sostenitori del No del campo largo erano assenti. Una panoramica sulle dinamiche politiche e le comunicazioni dietro le quinte.

Mercoledì 21 gennaio nell’aula di Montecitorio il ministro della Giustizia Carlo Nordio illustrava la sua relazione sullo stato della giustizia e ne approfittava per sostenere le ragioni del sì al prossimo referendum, nessuno dei leader del campo largo sostenitori del No era presente in aula. E nessuno per tutta la mattinata ha voluto prendere la parola per replicare a Nordio. Hanno scelto invece di ricevere a Montecitorio i rappresentanti del Comitato per la liberazione di Marwan Barghouti dalle carceri israeliane: fra loro c’era anche la moglie del leader palestinese. Poi Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno voluto fare una dichiarazione comune ai giornalisti e ai cineoperatori che erano stati da circa un’ora convocati in piazza Montecitorio per l’occasione.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ecco i redditi di Schlein, Bonelli e Fratoianni: Conte muto

Schlein, Fratoianni, Bonelli Conte e Moni Ovadia all'hotel Cavalieri per incontrare Abu Mazen – Il videoIl 13 dicembre 2025, a Roma, vari esponenti politici e culturali, tra cui Schlein, Fratoianni, Bonelli, Conte e Moni Ovadia, si sono riuniti all'Hotel Cavalieri Waldorf Astoria per incontrare il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmud Abbas Abu Mazen.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Sale magliette della levis on Sale T shirt 3 16 anni; Costruiamo salute — Salute; Uno stato garante della salute degli sportivi: perché Bove lascia l’Italia per tornare in campo; Top magliette dei gormiti Top Sellers GORMITI LA MAGLIETTA UFFICIALE.

La maglietta della salute, il cerotto sul naso, l’ipotesi di scambio Gaza-Albania. Ecco cosa si sono detti dietro le quinte Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli – Il videoSnobbato Carlo Nordio che parlava nell’aula di Montecitorio, i leader del campo largo hanno preferito ricevere il Comitato per la liberazione di Marwan Barghouti. Prima di raggiungere giornalisti di s ... open.online

La maglietta della salute, il cerotto sul naso, l’ipotesi di scambio Gaza-Albania. Ecco cosa si sono detti dietro le quinte Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli - Il video x.com

Che giocare a Bødo non sia una passeggiata di salute ormai lo sappiamo, e dopo la ripassata di stasera lo sa anche Guardiola che ha preso tre pappine sonore da quei ragazzetti in maglia gialla che a tratti parevano il Barcellona 2015-2016. Un minuto di sile - facebook.com facebook