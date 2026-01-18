La profezia del Mago Otelma su Giorgia Meloni | Arriverà alla fine della legislatura?

Il Divino Otelma, noto per le sue previsioni enigmatiche, ha recentemente espresso un commento su Giorgia Meloni e il suo futuro politico. La sua previsione riguarda l’eventuale conclusione del mandato della leader di Fratelli d’Italia al termine della legislatura. In questo articolo, analizzeremo le sue parole e il contesto politico attuale, offrendo una panoramica obiettiva sulla vicenda.

Il Divino Otelma, al secolo Marco Amleto Belelli, torna a far parlare di sé con una previsione politica su Giorgia Meloni. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a D di Repubblica, dove, tra teurgia, avatar e rituali taumaturgici contro la cervicale e l’immancabile plurale maiestatis trova spazio anche una profezia sulla scena politica italiana. Otelma – personaggio di innumerevoli show televisivi, concorrente all’Isola dei Famosi, ma soprattutto “primo Teurgo della chiesa dei viventi, psicopompo amorevole e anticomunista” non ha mai nascosto il proprio orientamento politico e spiega di aver guardato storicamente al centrodestra come al “bene, o comunque al male minore”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Divino Otelma, le previsioni su Giorgia Meloni spiazzano tutti

Divino Otelma, noto per il suo carattere eclettico e le sue predizioni, torna a essere protagonista nel panorama mediatico con nuove dichiarazioni sulla politica italiana. Recentemente, ha espresso previsioni su Giorgia Meloni che hanno suscitato discussioni e curiosità.

