La Russa | Il governo è già in campo sul referendum Donzelli | Non politicizzeremo il voto

Ignazio La Russa ha affermato che il governo sta già lavorando sul referendum, dopo che la Direzione di Fratelli d’Italia si è riunita. Donzelli ha aggiunto che il partito non intende politicizzare il voto, sottolineando l'importanza di mantenere la neutralità. Durante l'incontro, sono stati discussi i prossimi passi e le strategie del partito su questa questione.

Al termine della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia il presidente del Senato, Ignazio la Russa, alla domanda se Giorgia Meloni debba ‘scendere in campo’ in prima persona per sostenere il sì al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e riforma del Csm risponde: “Il governo è già in campo”. Ma poi si trincera dietro un “oggi non faccio dichiarazioni sul referendum ”, pur essendo uno dei punti all’ordine del giorno della riunione di Fratelli d’Italia. Il presidente poi non spiega il perché di questo silenzio. Come, purtroppo da abitudine consolidata, il capo della segretaria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, lasciando il centro congressi Spazio Eventi di Roma, evita di rispondere alle domande dei cronisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ignazio La Russa ha affermato che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non si sta impegnando direttamente sulla riforma della giustizia, mentre il governo ha già iniziato le sue mosse ufficiali.

Il governo ha stabilito le date del referendum per il 22 e 23 marzo, ignorando le oltre 350.

