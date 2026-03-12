Per il referendum a Montesilvano trasporto gratuito ai seggi e voto assistito per le persone disabili

Il Comune di Montesilvano ha annunciato che, in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, sarà disponibile un servizio di trasporto gratuito ai seggi per le persone disabili o con mobilità ridotta, grazie alla collaborazione dei volontari della protezione civile. Inoltre, è previsto un servizio di voto assistito per i cittadini con disabilità.

Lo ha fatto sapere il Comune illustrando i dettagli per la richiesta del servizio di assistenza in occasione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo?Il servizio prevede il trasferimento dall'abitazione al seggio elettorale tramite un mezzo attrezzato con pedana e sollevatore, assistito da un autista e un accompagnatore?domenica 22 marzo: 09 – 14 e 15 – 20, lunedì 23 marzo: 09 – 13. Per prenotare è necessario contattare l’ufficio disabilità al numero 085 4481482 nei seguenti orari:?sabato 21 marzo (09-14 15-20), domenica 22 marzo (09-14 15-20), lunedì 23 marzo (09-12).??L'Assessore Corinna Sandias sottolinea l'importanza del diritto al voto per tutti, senza barriere, ringraziando la protezione civile per il supporto logistico e umano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

