Al voto le città gemelle Seggi aperti a Tolone

Oggi si svolgono le elezioni comunali a Tolone, dove i cittadini sono chiamati a scegliere i membri del consiglio comunale. Contestualmente, anche a Bayreuth, città tedesca gemellata con Tolone, si vota per il rinnovo del consiglio. Le urne sono aperte in entrambe le località, che condividono un rapporto di collaborazione e scambio dal 1999 e dal 1958.

Vanno al voto per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali Bayreuth e Tolone, le due città tedesca e francese gemellate con il comune spezzino rispettivamente dal 1999 e dal 1958. Due connubi storici sfociati nel corso degli anni in scambi culturali e iniziative in comune. I primi a votare sono stati ieri gli elettori della città tedesca mentre nel capoluogo del Var, nel sud della Francia si esprimeranno domenica 15 marzo. Per entrambe le città il possibile secondo turno è previsto domenica 22 marzo. A sfidarsi nella corsa per la carica di sindaco della città francese saranno quattro candidati, tre donne e un uomo. Per il consiglio comunale le liste che concorrono per i 59 seggi del parlamentino cittadino sono quattro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

