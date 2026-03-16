Referendum Calenda analizza già la sconfitta | Italia sempre per il no al cambiamento

Carlo Calenda, attraverso un messaggio su X, ha dichiarato che l’Italia continuerà a optare per il no al cambiamento, senza considerare i risultati del referendum del 22 e 23 marzo. Nel suo intervento, l’esponente politico ha analizzato la situazione e ha espresso una posizione chiara riguardo al risultato elettorale. La sua analisi si concentra sulla decisione degli italiani di mantenere le cose come sono.

Carlo Calenda in un post su X ha saltato a piè pari il voto del 22 e 23 marzo, passando già all’analisi della vittoria del No – dunque alla sconfitta del Sì sostenuto da Azione -, descrivendo l’Italia come il Paese «più conservatore d’Europa», in quanto contrario «al cambiamento in qualsiasi settore». In Italia, ha scritto Calenda, «troviamo sempre una ragione per non cambiare: la giustizia, la scuola, il regionalismo o per non fare investimenti infrastrutturali ed energetici». Il referendum sulla riforma della giustizia è stato politicizzato, con Pd (almeno la maggior parte del partito), M5s e Avs nel fronte del No. Ma, sostiene Calenda, «questo conservatorismo è trasversale alla destra e alla sinistra che sono normalmente immobili in attesa che l’altra parte faccia “l’errore” di proporre qualcosa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum, Calenda analizza già la sconfitta: «Italia sempre per il no al cambiamento» Articoli correlati Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt: «Mancata cattiveria, era sempre un secondo in ritardo. Sommer…»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Calenda ospite al convegno di Forza Italia in memoria di Berlusconi: “Al referendum voteremo sì”A Milano, il leader di Azione Carlo Calenda è accolto dagli applausi del popolo di Forza Italia che si è riunito al teatro Manzoni per celebrare il... Una selezione di notizie su Referendum Calenda analizza già la... Realpolitik, Calenda contro Bonelli sul referendum: Irrispettoso verso la CostituzioneIl dibattito sul referendum giustizia è stato al centro della puntata dell’11 marzo di Realpolitik, trasmissione di Mediaset condotta da Tommaso Labate. In studio, a confrontarsi sulle modifiche cos ... msn.com Referendum Giustizia, Mattarella firma: confermate le date. Ma il Pd: Prepotenza istituzionaleSecondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il testo del quesito del referendum già indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026 viene precisato come segue: «Approvate il ... ilgiornale.it