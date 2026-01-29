Referendum Carofiglio gela il fronte del Sì da Picierno a Concia | Non vedo gente di sinistra lì Su La7

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si accende ancora di più dopo le parole di Carofiglio, che dà una mazzata al fronte del Sì. Lo scrittore e ex magistrato dice chiaramente di non vedere tanti rappresentanti di sinistra tra chi sostiene il sì, citando anche Picierno e Concia. Intanto, sui sondaggi il No sembra aver preso il sopravvento, e Carofiglio spiega il motivo: prima la gente non capiva bene di cosa si trattasse, ora invece comincia a informarsi e questa consapevolezza spinge molti a opporsi

“ La rimonta del No nei sondaggi sul referendum sulla giustizia? Il motivo principale è chiarissimo: prima la gente non ne sapeva assolutamente nulla e adesso si comincia a saperne qualcosa “. Sono le parole dell’ex magistrato Gianrico Carofiglio, intervenuto a L’aria che tira (La7) sul referendum sulla giustizia, mentre i sondaggi registrano una rimonta del fronte contrario alla riforma Nordio. S econdo l’istituto Ixè, il quadro è ormai di quasi perfetta parità: 49,9% per il no e 50,1% per il sì. Lo scrittore individua nella maggiore circolazione di informazioni la ragione principale del cambiamento di scenario, ma avverte: “ Il livello di disinformazione su questo tema è ancora altissimo ed è altissimo non per un fatto casuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Carofiglio gela il fronte del Sì, da Picierno a Concia: “Non vedo gente di sinistra lì”. Su La7 Approfondimenti su Referendum giustizia Referendum giustizia, il Pd si divide ancora. Picierno all’evento per il Sì: «Da sempre una battaglia culturale della sinistra riformista» Il referendum sulla riforma della Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, segnando un momento di confronto politico e interno alle coalizioni. In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo Leo Su La7, il 24 gennaio, l’attenzione è rivolta a un approfondimento di attualità e cultura. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Referendum giustizia Referendum giustizia, il Sì propone Corona come testimonial, Carofiglio: Non mi sorprenderebbeCarofiglio commenta la scelta di Corona come testimonial del Sì al referendum sulla giustizia: Non mi sorprenderebbe, è una battaglia di propaganda. la7.it Gianrico Carofiglio: Tutte le bugie sul referendum. Così si manipola il discorso pubblicoL’Arena Repubblica Robinson è stracolma per Gianrico Carofiglio in dialogo con il vicedirettore Carlo Bonini. La conversazione parte dal manuale di autodifesa civile pubblicato recentemente dall’ex ... repubblica.it Gianrico Carofiglio critico nei confronti della Riforma della Giustizia di Nordio e del Governo Meloni: "Mira a scassinare l'assetto costituzionale". Puoi rivedere tutta la puntata al link in bio #la7 #carofiglio #referendumgiustizia #RiformaDellaGiustizia #meloni - facebook.com facebook #inaltreparole Referendum giustizia, il Sì propone Corna come testimonial, Carofiglio: “Non mi sorprenderebbe” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.