Referendum costituzionale sulla giustizia quando si vota Le informazioni per gli elettori residenti all’estero

Il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Gli elettori residenti all’estero possono esprimere il loro voto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. Le operazioni di voto inizieranno alle 7 di domenica e si concluderanno alle 23 dello stesso giorno. È importante informarsi sulle modalità di partecipazione e sulle scadenze per esercitare il diritto di voto.

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

Il referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si terrà senza quorum: quali sono i cinque quesiti e cosa cambia votando SÌ

Per i referendum costituzionali la Carta non prevede un numero minimo di votanti. Chi riuscirà a convincere gli indecisi avrà una buona possibilità di spuntarla

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: modalità di voto per gli elettori residenti all'estero

#Referendum2026 Indetto per il 22-23 marzo un referendum costituzionale previsto dall'art. 138 della Costituzione. Se sei iscritto all'AIRE riceverai a casa il plico per votare. Se vuoi votare in Italia, comunicalo al tuo Consolato entro il 24 gennaio