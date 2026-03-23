il 46 per cento degli italiani ha votato per il referendum seggi riaperti si vota fino alle 15

I seggi si sono riaperti alle 7, si potrà votare per il referendum sulla giustizia fino alle 15. Ad aver già votato alle 23 di ieri è stato il 46,07 per cento degli aventi il diritto. La percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni. Un buon segno per il Sì? Un buon segno per il No? Nei comitati referendari e nelle sedi dei partiti stanno provando a capirlo. Intanto i dati territoriali: Emilia-Romagna con il 53,7 per cento, Toscana con il 52,5 per cento e Lombardia con il 51,8 per cento sono le tre regioni dove si è votato di più. Sicilia (35 per cento), Calabria (35,7), e Campania (37,8) quelle dove gli elettori hanno votato di meno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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