Referendum costituzionale | cosa cambia se vince il Sì o se vince il No in poche parole

Il referendum costituzionale si avvicina e le campagne sono state segnate da scontri e polemiche. Se vince il Sì, ci saranno modifiche alla Carta costituzionale, mentre un No manterrà lo status quo attuale. La campagna elettorale si è caratterizzata per sondaggi, affermazioni forti e tensioni tra i protagonisti. Ora si attende il risultato che determinerà il futuro del sistema istituzionale.

Sta per finire una delle campagne elettorali più brutte della storia: tra sondaggi elettorali, boutade e polemiche, proviamo a capire cosa cambierà in base all'esito del referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia: quando e dove votare, cosa cambia se vince il SìSi avvicina l’appuntamento di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 con il referendum sulla riforma della magistratura. Referendum Giustizia, cosa cambia se vince il Sì? Le conseguenze del votoIl 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a pronunciarsi sulla separazione delle carriere dei magistrati. Referendum Giustizia 2026: Cosa Cambia Davvero se Vince il SÌ o il NO Contenuti utili per approfondire Referendum costituzionale Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum Giustizia 2026: cosa cambia se vince il Sì o il No; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum Giustizia, cosa cambia: carriere separate, due CSM e nuova Alta Corte disciplinareGli italiani saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo 2026 per decidere sull’approvazione della riforma costituzionale della giustizia ... statoquotidiano.it Referendum Giustizia, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal Governo ... quifinanza.it Il 22 e 23 marzo 2026 si terrà il referendum costituzionale e il Ministero ha diramato una circolare (circolare n. 32 del 13 marzo 2026) che ammette la Disability Card tipo “A” come documento valido per il voto assistito di elettori con disabilità Ricordiamo che il - facebook.com facebook L'allestimento del centro di raccolta dati in occasione del Referendum costituzionale, porterà alla sospensione, domenica 22 e lunedì 23 dei servizi della Biblioteca comunale di via Montevecchio. x.com