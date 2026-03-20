Referendum costituzionale | cosa cambia se vince il Sì o se vince il No in poche parole

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum costituzionale si avvicina e le campagne sono state segnate da scontri e polemiche. Se vince il Sì, ci saranno modifiche alla Carta costituzionale, mentre un No manterrà lo status quo attuale. La campagna elettorale si è caratterizzata per sondaggi, affermazioni forti e tensioni tra i protagonisti. Ora si attende il risultato che determinerà il futuro del sistema istituzionale.

Sta per finire una delle campagne elettorali più brutte della storia: tra sondaggi elettorali, boutade e polemiche, proviamo a capire cosa cambierà in base all'esito del referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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