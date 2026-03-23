Referendum costituzionale | anche a Salerno vince il no i dati

Da salernotoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria schiacciante del "no" anche a Salerno e provincia. In provincia, è stato il 52,77% dei cittadini ad esprimere la propria preferenza per il referendum, mentre a Salerno città il 60,35%. A livello nazionale il “no” si impone con oltre il 54% dei voti. Mentre nel nostro territorio, in provincia di Salerno, in 525 sezioni su 1.159, hanno scelto il "sì" il 41,62% degli elettori contro il 58,38% che ha votato "no". A Salerno città, in 127 su 151 sezioni il 37,39% dei cittadini è stata favorevole al "Sì", mentre il 62,61% ha bocciato la riforma costituzionale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. De Luca: "Continuerò viaggio nei quartieri per presentare il programma". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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