Capodanno piazza del Popolo diventa tempio del soul e del funk d’oltreoceano Poi festa con i dj
A Ravenna, l’arrivo del 2026 si celebra con musica e festa. Dopo il successo del festival “Christmas Soul”, Piazza del Popolo si anima con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, provenienti dalla Pennsylvania. L’evento si conclude con una serata di musica dance con DJ, offrendo un nuovo modo di accogliere il nuovo anno in un’atmosfera coinvolgente e rilassata.
Ravenna dà il benvenuto al 2026. Il conto alla rovescia è passato dal festival “Christmas Soul”: alle 23 piazza del Popolo si è accesa con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, guidati da un artista arrivato direttamente dalla Pennsylvania e affiancato sul palco da una formazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Gospel, funk e jazz con Spiagge Soul Holy Fellas, Ginga, Dj Lelli: torna Christmas Soul
Leggi anche: Gospel, funk e jazz con Spiagge Soul Holy Fellas, Ginga, Dj Lelli: torna Christmas Soul
Capodanno Soul in Piazza, concerti rock, spettacoli circensi e fiumi di spumante per festeggiare il 2026; Capodanno in Piazza nelle Marche: gli eventi delle principali città – aggiornamento!; Concerto di capodanno a Cosenza, tutto il popolo brunoriano in piazza; Dai big alle band, tutti in piazza: Capodanno da mezzo milione, ecco gli eventi nelle Marche.
Il giovane volto di 'Io Canto Generation' Filippo Rigoni apre il Capodanno in Piazza del Popolo - Ad aprire nuovamente il palco del Capodanno sarà Filippo Rigoni, giovanissimo cesenate già capace di lasciare il segno ... cesenatoday.it
Capodanno in piazza del Popolo con “90 Mania The Original” - Martedì 31 dicembre piazza del Popolo si trasforma in una grande pista da ballo per salutare il 2025. latinapress.it
Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da ballo - Sul palco della Biosfera si sono alternati Monika Kiss e il dj Andrea Falcetelli, affiancati dai ballerini. msn.com
Capodanno con YMCA, Giorgio Rossi conquista piazza Unità e si trasforma in un Village People ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/capodanno-con-ymca-giorgio-rossi-conquista-piazza-unita-e-si-trasforma-in-un-village-peopl.html Resta ag - facebook.com facebook
Capodanno “diffuso” a Cagliari, migliaia in piazza tra musica e divertimento x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.