Capodanno piazza del Popolo diventa tempio del soul e del funk d’oltreoceano Poi festa con i dj

A Ravenna, l’arrivo del 2026 si celebra con musica e festa. Dopo il successo del festival “Christmas Soul”, Piazza del Popolo si anima con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, provenienti dalla Pennsylvania. L’evento si conclude con una serata di musica dance con DJ, offrendo un nuovo modo di accogliere il nuovo anno in un’atmosfera coinvolgente e rilassata.

Ravenna dà il benvenuto al 2026. Il conto alla rovescia è passato dal festival “Christmas Soul”: alle 23 piazza del Popolo si è accesa con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, guidati da un artista arrivato direttamente dalla Pennsylvania e affiancato sul palco da una formazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

