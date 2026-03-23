Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell' Anm

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanto si apprende per "motivi personali". La sua scelta è stata comunicata al "Comitato direttivo dimissioni". Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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