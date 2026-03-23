Cesare ?Parodi si è dimesso da presidente dell' Anm Motivi personali

Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende per 'motivi personali'. Parodi ha comunicato pochi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm. A quanto si apprende per 'motivi personali' #ANSA facebook

Il presidente dell’Anm Cesare Parodi si è dimesso. A spingerlo a lasciare la guida dell’Anm ci sarebbero gravi motivi personali che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il ruolo. Di @ErmesAntonucci x.com