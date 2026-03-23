Referendum Carnevali | Vedere prevalere il No ed è per me motivo di soddisfazione

“Una partecipazione così alta è il segnale più importante: quando si vota sulla Costituzione, i cittadini rispondono – dichiara la Sindaca di Bergamo Elena Carnevali in merito all’esito del referendum sulla giustizia -. Il risultato, in Italia come a Bergamo, vede prevalere il NO ed è per me motivo di soddisfazione. Il referendum non mi ha convinto fin dall’inizio, perché questa riforma non interveniva sui problemi reali della giustizia: i tempi dei processi, le carenze di organico, le difficoltà del sistema penale. Inoltre metteva a rischio l’equilibrio dei poteri. E poi è mancato un confronto serio, rigoroso e costruttivo in Parlamento. Il Governo ha scelto invece di politicizzare questo referendum. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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