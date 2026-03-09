In una serata a teatro, il pubblico ha mostrato il suo entusiasmo con numerosi applausi, riempiendo la sala di energia. La rappresentazione ha attirato un’ampia partecipazione, con tutti gli spettatori presenti che hanno espresso il loro apprezzamento. L’evento si è concluso con il teatro pieno e il pubblico che ha manifestato il proprio gradimento.

Arezzo, 9 marzo 2026 – . “Grande soddisfazione per un teatro pieno ed entusiasta”. Così l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini commenta la serata di domenica 8 marzo al “Petrarca” quando è andato in scena lo spettacolo offerto gratuitamente dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo, che ha visto nella veste di mattatori i musicisti della Good Vibration Entertainment che hanno scelto Lucio Dalla, interpretato dalla voce di Lorenzo Campani, e le sue canzoni per lanciare un positivo messaggio d’amore. “La cultura – prosegue Carlettini – è sia lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un teatro che applaude è sempre motivo di soddisfazione”

Articoli correlati

NdC Sant’Agata de’ Goti: “Nomina Razzano a Palazzo Mosti è motivo di soddisfazione”“L’oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l’impegno politico coerente e lineare”, è quanto si...

Giovanni Malagò: “Successo motivo di grande soddisfazione. Roma? Le porte si possono riaprire”Giovanni Malagò, oggi nel ruolo di presidente della Fondazione Milano Cortina, nell’ultima conferenza stampa per quel che concerne le Olimpiadi...

Una raccolta di contenuti su Un teatro che applaude è sempre motivo...

Discussioni sull' argomento Timothée Chalamet, polemiche sulle dichiarazioni su opera e balletto: arriva la risposta del Teatro San Carlo; Milano, al Teatro Alla Scala i 150 anni del Corriere: Mattarella applaude la storia; Timothée Chalamet, è polemica sulle dichiarazioni su opera e balletto; I teatri dell’opera di mezzo mondo ce l’hanno con Timothée Chalamet.

Un teatro che applaude è sempre motivo di soddisfazioneArezzo, 9 marzo 2026 – Un teatro che applaude è sempre motivo di soddisfazione. Grande soddisfazione per un teatro pieno ed entusiasta. Così l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini c ... lanazione.it

Pordenone, dalla “Manchester d’Italia” alla Capitale della Cultura: Bruna Braidotti la racconta al Teatro Miela - facebook.com facebook

Giovedì a Milano, al teatro Franco Parenti, la premier Giorgia Meloni chiuderà l’evento di Fratelli d’Italia per il “Sì” referendum x.com