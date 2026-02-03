Contrattazione Paolo Capone Leader UGL | Necessarie scelte condivise e partecipazione per rafforzare tutele dei lavoratori

Il leader dell’UGL, Paolo Capone, ha chiesto un dialogo più aperto tra sindacati e datori di lavoro per migliorare le tutele dei lavoratori. Durante un incontro, ha sottolineato che bisogna fare scelte condivise sui salari, all’interno di un sistema stabile e basato sulla contrattazione collettiva. Capone ha insistito sulla partecipazione di tutti per rafforzare i diritti dei dipendenti e rendere più efficace il sistema di tutela.

"Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all'interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della contrattazione collettiva e sulla partecipazione". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL. "Come ha ricordato il Presidente del CNEL Renato Brunetta, 'la contrattazione collettiva non nasce come scambio tra offerte alternative, ma come percorso istituzionale di rappresentanza'. I dati parlano chiaro: secondo il CNEL, il 97% della forza lavoro privata è coperto dai contratti collettivi nazionali leader", prosegue Capone. "Questo dimostra che la contrattazione collettiva è già oggi lo strumento centrale di tutela dei salari e dei diritti dei lavoratori e che qualsiasi soluzione che ne indebolisca il ruolo rischia di produrre effetti controproducenti.

