La Campania e Napoli si aggiudicano - tra le regioni e le grandi città - le vittorie più nette nel fronte del No, rispettivamente con il 65 e il 75 per cento. Risultato che conferma la forza del campo largo, di cui da anni il sindaco Gaetano Manfredi tesse la tela ora anche con il contributo di Roberto Fico, eletto governatore in un'alleanza che ha saputo superare persino le tensioni con l'uscente Vincenzo De Luca. «Un risultato figlio di una mobilitazione che ha attraversato i territori e ha contribuito, insieme al percorso politico che stiamo portando avanti, a costruire nel tempo una consapevolezza civica diffusa», commenta... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Referendum Campania e Napoli, qui il No celebra le vittorie più nette: ecco tutti i risultati

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Aggiornamenti e notizie su Referendum Campania

Temi più discussi: Referendum, affluenza ore 23.00 Comune di Napoli: 38,38%; Referendum, affluenza ore 23: Napoli al 38,38%, la Campania al 37,78% ma sotto la media nazionale; Referendum, l'affluenza in Campania alle 19 sfiora il 30%; Referendum Giustizia, affluenza delle ore 23 circa al 38% in Campania.

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Referendum, in Campania affluenza definitiva di poco sopra il 50%Il dato definitivo dell'affluenza in Campania per il referendum costituzionale è al 50,37%, quando mancano i dati di sole 9 sezioni su 5.824. (ANSA) ... ansa.it

Italia Due. . POLITICA. REFERENDUM: IL NO VINCE ANCHE IN CAMPANIA E NEL SALERNITANO facebook

Referendum - regioni con NO più alto 1)Campania: 65.27% 2)Sicilia: 61% 3)Basilicata: 60.11% 4) Sardegna: 59.39% 5) Toscana: 58.14% Regioni con NO più basso 1)Veneto: 41.64% 2)Friuli Venezia Giulia: 45.53% 3)Lombardia: 46.20% 4)Trentino Alto Adig x.com