L’affluenza al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che introduce tra le principali novità la separazione delle carriere dei magistrati, si è attestata oltre il 58% a livello nazionale, confermando una partecipazione elevata rispetto alle attese. Il braccio di ferro tra Sì e No sulla riforma della giustizia ha catalizzato l'interesse degli elettori ben oltre ciò che è avvenuto nelle ultime elezioni regionali. In Puglia la partecipazione si è attestata, alle 15 di oggi, al 52,14%, risultando leggermente inferiore alla media nazionale ma comunque significativa nel quadro complessivo della consultazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum, boom dell'affluenza: in Puglia ha votato più del 52%, a livello nazionale si sfiora il 60%

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