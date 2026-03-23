Referendum magistrati napoletani festeggiano il No con cori contro la Meloni e Bella Ciao - VIDEO

La vittoria del “no” al Referendum sulla Giustizia è stato accolto con canti e brindisi da alcuni magistrati napoletani. "Chi non salta Meloni è" è uno dei tanti cori intonati all'arrivo dei primi risultati dello spoglio. Tra un brindisi, un coro e una risata, (come mostrano le immagini diffuse da Rtl) il folto gruppo di magistrati ha avuto anche il tempo di intonare “Bella ciao”. "La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali. È stata una scelta consapevole, in difesa della Costituzione e dell'equilibrio delle istituzioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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