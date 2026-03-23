Dopo l'esito della votazione nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, centinaia di persone si sono date appuntamento in centro a Milano. In città il no ha vinto con il 58% delle preferenze (video AnsaFasani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, in piazza Duomo si festeggia con Bella Ciao la vittoria del no al referendum

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