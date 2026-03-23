Milano in piazza Duomo si festeggia con Bella Ciao la vittoria del no al referendum
Dopo l'esito della votazione nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, centinaia di persone si sono date appuntamento in centro a Milano. In città il no ha vinto con il 58% delle preferenze (video AnsaFasani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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