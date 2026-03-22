Alle 12 di oggi, nelle Marche, l’affluenza alle urne per il referendum supera il 15 per cento. La rilevazione riguarda i cittadini che hanno votato fino a questa ora e riguarda diverse zone della regione. Il dato viene comunicato mentre le operazioni di voto sono ancora in corso, senza che sia necessario raggiungere il quorum per validità.

Ancona, 22 marzo 2026 – Nonostante non ci sia bisogno di raggiungere il quorum per il referendum confermativo della legge costituzionale su “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, è grande l’attenzione per conoscere l’andamento dell’affluenza nei 1570 seggi allestiti in regione durante le operazioni di voto della prima e seconda giornata. La prima rilevazione dell’affluenza è alle 12 di domenica. I seggi si sono aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle ore 7. Alle ore 12 l’affluenza nelle Marche è stata del 15,64%, così distribuita sul territorio provincia per provincia: Ancona 15,59%, Pesaro-Urbino 16,50%, Macerata 15,09%, Ascoli 15,61%, Fermo 14,96%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, l’affluenza nelle Marche alle 12 è oltre il 15%

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Affluenza alle 12 e finale ai #Referendum in cui si è votato in 2 giorni: 2003 Lavoro 4,5 -> 25,9 2005 Procreazione assistita 4,6->26,0 2006 Costituzionale 10,1 -> 53,8 2009 Porcellum 4,1->24,2 2011 Acqua e nucleare 11,7 -> 57,1 2020 Costituzionale 12,2 x.com