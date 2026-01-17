Morte di Rocco Commisso la sindaca Funaro | Empatia e affetto per Firenze lascia segno indelebile

La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità. La sindaca Funaro esprime il suo affetto e riconoscenza, sottolineando come il suo contributo abbia lasciato un’impronta duratura sulla città. Un momento di riflessione per ricordare un uomo che ha promosso con impegno il bene comune e il progresso di Firenze.

Firenze, 17 gennaio 2026 – "Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Rocco Commisso, il cui impegno, passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile. Commisso non è stato solo un imprenditore di successo, ma un presidente che ha vissuto ogni momento con intensità. Uomo con visione e obiettivi chiari, determinato e allo stesso tempo empatico e accogliente portava con sé un grande affetto per la città, per la sua Fiorentina, per il suo staff e per ogni giocatore". Le parole della prima cittadina. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, appresa la notizia della morte del presidente viola Rocco Commisso.

