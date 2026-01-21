ha amato tantissimo firenze la sindaca funaro ai funerali di commisso

Durante i funerali di Commisso, la sindaca Funaro ha sottolineato l’importanza di essere presenti sia a livello personale che istituzionale, ricordando con affetto e rispetto il legame speciale tra Firenze e l’indimenticabile figura di Commisso. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria e del ruolo che egli ha avuto nella comunità.

Firenze, 21 gennaio 2026 – “Non potevamo non esserci sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra Firenze. Penso che la nostra presenza fosse importante, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita e penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina". Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha partecipato a New York ai funerali del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. "Non abbandonarci da lassù": la morte di Commisso, parla il presidente del viola club "Era un uomo diretto, con una grande empatia, con obiettivi chiari, un uomo con cui si riusciva ad avere un dialogo molto franco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morte di Rocco Commisso, la sindaca Funaro: “Empatia e affetto per Firenze, lascia segno indelebile”La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità.

