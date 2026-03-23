Referendum affluenza alta nel Riminese | vota il 64% Picco a Coriano dato più basso a Saludecio

Affluenza significativa in provincia di Rimini per il referendum sulla giustizia: ha votato il 64,04% degli aventi diritto. Coriano sfiora il 70%, mentre a livello regionale l’Emilia-Romagna supera il 66% Si è chiusa con dati significativi l’affluenza di lunedì alle 15 per il referendum sulla giustizia in provincia di Rimini, al termine di una consultazione che ha acceso un ampio dibattito pubblico e riportato molti cittadini alle urne. In provincia il dato definitivo dell’affluenza indica che ha votato il 64,04%. Su un totale di 261.192 elettori aventi diritto, si sono recati alle urne 167.259 riminesi. La città di Rimini fa registrare un dato definitivo (143 sezioni) del 64,59%. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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