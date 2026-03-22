Referendum sulla Giustizia affluenza alta | oltre il 38% alle 19 Si vota oggi e domani il precedente | com’era andata

Sale al 38,9% l’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il dato è aggiornato alle ore 19, come riporta il sito del ministero dell’Interno. Alle 12 era al 14,8%. Si tratta di un dato superiore a quello del 2020 sempre alle 19, in occasione del voto referendario sulla riduzione del numero dei parlamentari. In quell’occasione era andato a votare il 29,6% degli aventi diritto. I seggi sono aperti da stamattina alle 7 e resteranno operativi fino alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Gli italiani sono chiamati a esprimersi con una scheda verde e una croce sul Sì o sul No sulla riforma costituzionale della Giustizia: separazione delle carriere tra giudici e pm, sdoppiamento del Csm con membri scelti per sorteggio, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Open.online

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