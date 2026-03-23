Referendum sulla Giustizia affluenza alta | oltre il 45% alle 23 Si vota anche domani il precedente | com’era andata

L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia supera il 45% alle 23. Secondo i dati del ministero dell’Interno, alle 19 aveva raggiunto il 38,9%, mentre alle 12 si attestava al 14,8%. Si tratta di una partecipazione superiore a quella registrata nel 2020, quando l’affluenza era stata del 12,2% alle 12, del 29,6% alle 19 e del 39,3% alle 23. I seggi, aperti stamattina dalle 7, sono stati chiusi alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Gli italiani sono chiamati a esprimersi con una scheda verde e una croce sul Sì o sul No sulla riforma costituzionale della Giustizia: separazione delle carriere tra giudici e pm, sdoppiamento del Csm con membri scelti per sorteggio, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Open.online

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Corriere della Sera. . Alle ore 23 urne chiuse: l'affluenza supera il 45%: è il dato più alto per un referendum con il voto su due giorni. Si riparte domani, lunedì 23 marzo: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 15. Tutti gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il link nel pri facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com