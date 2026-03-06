Lagarde a Bologna 2 cortei sotto la Johns Hopkins Tensione | spintoni tra collettivi e poliziotti

A Bologna, il 6 marzo 2026, si sono svolti due cortei con l’obiettivo di raggiungere la Johns Hopkins, dove era prevista una partecipazione della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Durante le proteste, si sono verificati scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine, con spintoni e momenti di tensione tra collettivi e polizia. La situazione è rimasta sotto osservazione fino a sera.

Bologna, 6 marzo 2026 – Due cortei, un unico obiettivo: arrivare alla Johns Hopkins per protestare contro "la passerella della signora della guerra", Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ospite della Robert A. Mundell Global Risk Memorial Lecture. E mentre per le vie del centro, da piazza Roosevelt a piazza Verdi, si sono mossi i serpentoni dei collettivi (Cambiare Rotta, Osa e Potere al Popolo, da un lato, e Luna, Labás e Tpo, dall'altro), l'ateneo americano di via Andreatta è stato blindato da mezzi di polizia e centinaia di agenti, con anche l'elicottero che sorvolava dall'alto le contestazioni, che in totale hanno coinvolto circa 150 persone.