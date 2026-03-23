I magistrati esultano per la vittoria del No al Referendum | cori al tribunale di Napoli baci e abbracci all’Anm a Milano – Video

Gioiscono i magistrati da Milano a Napoli dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia. Al tribunale partenopeo cori e salti di gioia per una cinquantina di magistrati, dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario con il “No” in vantaggio sul “Sì”. Mentre nella sede milanese dell’Anm i magistrati hanno festeggiato scoppiando in un forte applauso, abbracciandosi e brindando. Il referendum migliora la Giustizia? Ma se lo Stato colpisce anche gli ‘avvocati dei poveri’ Quarant’anni dalla morte di Michele Sindona: come era arrivato il veleno nel suo caffè? Fine delle correnti? Meno errori? La riforma ‘diabolica’ della giustizia non manterrà le promesse, anzi Se il processo penale fosse una partita, il pm sarebbe il guardalinee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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