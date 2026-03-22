Referendum Giustizia 2026 | affluenza al 14,1% alle ore 12 primi dati ufficiali

Alle ore 12 di domenica 22 marzo, i primi dati ufficiali sul Referendum Giustizia 2026 indicano un’affluenza del 14,1% degli aventi diritto. La partecipazione alle urne è ancora bassa e i numeri ufficiali sono stati diffusi nel corso della mattinata. La consultazione popolare riguarda questioni di giustizia e si svolge in tutta Italia.

Prima rilevazione sull’affluenza al Referendum Giustizia 2026. Alle ore 12 di domenica 22 marzo la partecipazione alle urne si attesta al 14,1% degli aventi diritto, secondo i primi dati ufficiali diffusi nel corso della mattinata. Si tratta del primo aggiornamento sulla partecipazione al voto in Italia, dove milioni di cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia. Durante la giornata verranno diffusi nuovi aggiornamenti sull’affluenza, con ulteriori rilevazioni previste nel pomeriggio e alla chiusura dei seggi. Il Referendum Giustizia 2026 riguarda una riforma che introduce importanti modifiche al sistema giudiziario. Tra i principali punti previsti: Gli elettori possono votare Sì per approvare la riforma oppure No per respingerla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Referendum Giustizia 2026: affluenza al 14,1% alle ore 12, primi dati ufficiali Articoli correlati Leggi anche: Referendum, seggi aperti: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 i primi dati sull'affluenza Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza al 14,8%, all'ultimo referendum era al 12% Referendum Giustizia 2026: guida al voto (Sì e No spiegati in 3 minuti) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia 22-23 marzo: schieramenti politici e ruolo cruciale dell’affluenza; Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo. Alle urne 45 mln di italiani: cosa sapere; Quando e per cosa si vota il 22 e 23 marzo: tutto quello che c’è da sapere sul referendum; Come si vota al referendum sulla giustizia. Referendum Giustizia 2026: affluenza al 14,1% alle ore 12, primi dati ufficialiPrima rilevazione sull’affluenza al Referendum Giustizia 2026. Alle ore 12 di domenica 22 marzo la partecipazione alle urne si attesta al 14,1% degli ... ilsipontino.net Referendum Costituzionale Giustizia 2026, risultati affluenza | Diretta: 14,9% alle 12. Come si vota Sì e NoDiretta risultati Referendum Costituzionale Giustizia 2026: affluenza, no quorum e Riforma Nordio. Per cosa, quando e come si vota oggi e domani ... ilsussidiario.net Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com REFERENDUM GIUSTIZIA, URNE APERTE | Si vota fino a lunedì alle 15 leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/22/referendum-costituzionale-sulla-giustizia-urne-aperte-si-vota-fino-a-lunedi-alle-15/ facebook