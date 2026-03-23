Renzi: "Il No ha vinto questo referendum. Quando il popolo parla il governo deve ascoltare. Io non dico che dovrebbe fare Giorgia Meloni, io mi dimisi", Orlando: "Una vittoria della Costituzione e del Popolo italiano!" Il 22 e 23 marzo 2026 si è tenuto il referendum costituzionale sulla rifor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 2026, le reazioni alla vittoria del NO, Conte (M5S): "Viva la Costituzione", Renzi (IV): "Io mi dimisi", Meloni: "Andiamo avanti", Bignami (FdI): "Non incide su governo"

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Vi presento la nuova mappa aggiornata dell’Italia nel giorno del Referendum Costituzionale. Una marea rossa di No, dal Sud al Centro, alle isole, fino al Nord ovest e pure pezzi del Nord est, a casa loro. L’Italia che resiste e dice NO! facebook

#Referendum, confronto tra i dati delle ore 15: Youtrend/Sky TG24 Sì 46,5-50,5%, No 49,5-53,5% Opinio/Rai Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% Tecnè/Mediaset Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% SWG/La7 Sì 47,0-51,0%, No 49,0-53,0% #MaratonaYoutrend x.com