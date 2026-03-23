Referendum 2026 le reazioni alla vittoria del NO Conte M5S | Viva la Costituzione Renzi IV | Io mi dimisi Meloni | Andiamo avanti Bignami FdI | Non incide su governo

Da ilgiornaleditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzi: "Il No ha vinto questo referendum. Quando il popolo parla il governo deve ascoltare. Io non dico che dovrebbe fare Giorgia Meloni, io mi dimisi", Orlando: "Una vittoria della Costituzione e del Popolo italiano!" Il 22 e 23 marzo 2026 si è tenuto il referendum costituzionale sulla rifor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 2026, le reazioni alla vittoria del NO, Conte (M5S): "Viva la Costituzione", Renzi (IV): "Io mi dimisi", Meloni: "Andiamo avanti", Bignami (FdI): "Non incide su governo"

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