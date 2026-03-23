La prima proiezione diffusa dalla Rai ed elaborati dal consorzio Opinio, In base ai primi dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 15.941 sezioni su 61.533, l’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 58,51%. In base al 37% del campione scrutinato il No supera il 54%. La prima proiezione di Tecnè per Quarta Repubblica attesta il No avanti al 53,2% ed il SI’ al 46,8%. La copertura del campione è del 29%.. Il campione non contiene il voto degli italiani all’estero. È del 58,90% l’affluenza per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, secondo quanto riferito sul sito del Viminale, quando mancano pochissime sezioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum 2026, le prime proiezioni danno il No oltre il 54%. Malan: “Niente da rimproverarci”

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