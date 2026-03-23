Referendum | Il No avanti oltre il 54% | la tendenza appare consolidata

Il No avanti con un margine che le prime proiezioni definiscono già incolmabile, mentre lo spoglio conferma la tendenza emersa dagli exit poll e restituisce un Paese attento e diviso sulla riforma della giustizia.. Il Referendum sulla Giustizia si avvia verso una prevalenza del No, con un margine che le prime proiezioni definiscono già “incolmabile”. Le urne si sono chiuse alle 15 e lo spoglio, ancora in corso, restituisce un quadro chiaro: secondo i dati disponibili sul portale Eligendo, il No supera il 54%, mentre il Sì si attesta intorno al 45%. Una distanza che, per gli analisti di YouTrend, difficilmente potrà essere recuperata. L’affluenza nazionale si è fermata al 58,5%, con forti differenze territoriali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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