Il primo commento dopo la vittoria del NO e la difesa della Costituzione a seguito delle votazioni per il referendum sulla riforma della Giustizia, Meloni l'ha affidato ai social: "Questo non cambia il nostro impegno, andiamo avanti" "La sovranità appartiene al popolo, e gli italiani oggi si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum 2026, il VIDEO di Meloni dopo vittoria del NO: "Occasione persa di modernizzarci, ma rispettiamo scelta degli italiani"

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