L’ex produttore dei Red Hot Chili Peppers, Michael Beinhorn, ha condiviso un aneddoto riguardante la band e il loro frontman Anthony Kiedis. Secondo Beinhorn, Kiedis avrebbe problemi di intonazione, in particolare si sarebbe detto che fosse stonato. Questa dichiarazione ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di musica, offrendo uno sguardo diverso sulla storia e le dinamiche del gruppo.

L’ex produttore dei Red Hot Chili Peppers, Michael Beinhorn ha parlato di un aneddoto legato alla band ed in particolare modo al frontman Anthony Kiedis. Beinhorn ha lavorato con la band durante i primi anni per The Uplift Mofo Party Plan del 1987 ed il successivo Mother’s Milk del 1989. In un post su Reddit il produttore ha risposto a una serie di domande dei fan che volevano saperne di più sul periodo trascorso con la band, ed in particolare su Knock Me Down contenuto in Mother’s Milk. Il brano è un omaggio ad Hillel Slovak, chitarrista della band, morto per overdose di eroina nel 1988. Nella versione singola del brano sono presenti sia il chitarrista John Frusciante che Kiedis alla voce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo l’ex produttore dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis sarebbe stonato

Leggi anche: “Honora” è il primo album solista di Flea dei Red Hot Chili Peppers: tra gli ospiti ci sono Nick Cave e Thom Yorke

Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Anthony Kiedis e Yungblud, sono tra le star che si sono esibite in un concerto natalizio a New YorkDurante un esclusivo concerto natalizio a New York, alcune delle più grandi stelle della musica, tra cui Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Anthony Kiedis e Yungblud, si sono riunite per interpretare iconiche hit rock.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Anthem: l'ex produttore Mark Darrah pensa che BioWare non debba pentirsi di aver fatto il gioco; Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello; D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni; Addio agli SSD economici: Kioxia ha già venduto tutta la produzione del 2027.

Nicola Giuliano è l’ospite del secondo appuntamento del ciclo IL VIAGGIO DEL PRODUTTORE Martedì 20 gennaio 2026 – Ore 18:30 incontro con il produttore NICOLA GIULIANO in conversazione con Boris Sollazzo a seguire proiezione del film Metti la nonn - facebook.com facebook